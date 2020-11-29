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29.11.2020 (15:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений соединения на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание, по итогам которого первое место заняли военнослужащие роты материального обеспечения.

По итогам турнира, победителям вручили кубок начальник ОГРВ ПРРМ и грамоты. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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