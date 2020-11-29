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29.11.2020 (15:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводились испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

При сдаче зачётов выполнялись такие нормативы как развертыванию (свертыванию) узлов связи и работе на них, разминированию минно-взрывных заграждений, ремонту техники в полевых условиях, нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин. Все нормативы выполнялись как днем, так и ночью.

По итогам проведенных мероприятий более 50% военнослужащих ОГРВ ПРРМ повысили свою классную квалификацию.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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