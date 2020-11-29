29.11.2020 (15:42)
Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводились испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.
При сдаче зачётов выполнялись такие нормативы как развертыванию (свертыванию) узлов связи и работе на них, разминированию минно-взрывных заграждений, ремонту техники в полевых условиях, нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин. Все нормативы выполнялись как днем, так и ночью.
По итогам проведенных мероприятий более 50% военнослужащих ОГРВ ПРРМ повысили свою классную квалификацию.
Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
Новости по теме:
В День матери свыше 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО вышли на связь с родным домом
Военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили матерей в их международный праздник, подарив свыше 1,5 тыс. букетов
Военнослужащие ЗВО в Ленинградской области поздравили с наступающим Днем матери многодетную семью сослуживца
Метки: