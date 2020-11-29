29.11.2020 (15:31)

Почти 150 тысяч военных написали «Географический диктант - 2020» - замминистра обороны Николай Панков



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Почти 150 тысяч военных написали «Географический диктант - 2020» - замминистра обороны Николай Панков

В «Географическом диктанте - 2020» приняли участие почти 150 тысяч военных, сообщил в воскресенье замминистра обороны Николай Панков.

«В этом году с учетом эпидемической обстановки на объектах Минобороны России зарегистрировано более тысячи площадок. Если быть абсолютно точным – 1064 площадки. Общее количество участников составляет около 150 тысяч человек», - сказал он.

Замминистра выступил на главной площадке проведения диктанта среди военнослужащих – Национальном центре управления обороной и отметил, что 15 тысячам «коллег» еще предстоит написать диктант онлайн.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал диктант в штаб-квартире Русского географического общества. В Национальном центре управления обороной на задания диктанта отвечали его заместители Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Юнус-Бек Евкуров, Александр Фомин и Дмитрий Булгаков.

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