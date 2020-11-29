29.11.2020 (14:36)

На Балтийском флоте проведены практические занятия по безопасности военной службы

В преддверии нового учебного года в течение нескольких дней в соединениях и воинских частях Балтийского флота были проведены комплексные практические занятия по обеспечению безопасности (военной службы) в ходе выполнения военнослужащими мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности.

Подобные занятия проводятся перед началом каждого периода обучения со всеми категориями военнослужащих.

Целью проведения занятий являлось обучение личного состава соединений и воинских частей, в первую очередь – молодого пополнения, безопасным приёмам и способам выполнения своих служебных обязанностей, недопущению нарушений требований безопасности.

На полигонах и на территории воинских частей были оборудованы учебные места, где было развернуто свыше 20 учебных точек по соблюдению требований безопасности во всех сферах деятельности подразделений и воинских частей флота.

Также в ходе занятий были продемонстрированы действия личного состава по оказанию первой медицинской помощи при получении различных травм.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице