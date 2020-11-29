29.11.2020 (15:21)

По итогам 2020 учебного года Балтийский флот завоевал 6 призов Главнокомандующего ВМФ России

В 2020 учебном году подразделения, воинские части, тактические группы, надводные корабли и соединения Балтийского флота приняли участие в 20 конкурсах профессионального мастерства.

В рамках состязаний проверялась готовность корабельных групп, одиночных кораблей, частей и подразделений береговых войск, противовоздушной обороны, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу.

По итогам конкурсов, проведенных в Военно-Морском Флоте в 2020 учебном году, призами главнокомандующего ВМФ за успешное выполнение учебного траления тактической группой минно-тральных кораблей отмечены экипажи: базовых и рейдовых тральщиков «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Василий Поляков» и «Леонид Перепеч».

Лучшей в состязаниях среди бомбардировочных эскадрилий стала бомбардировочная эскадрилья Су-24. Лучшими в ВМФ среди эскадрилий штурмовой авиации по ракетной подготовке стали вертолетчики Ми-24 морской авиации Балтийского флота

Призом главнокомандующего ВМФ также награждены расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» зенитно-ракетный полк соединения ПВО Балтийского флота за выполнение ракетных стрельб по воздушным целям на государственном полигоне «Ашулук».

Кроме того, лучшим в ВМФ стали экипажи БЛА «Форпост» соединения морской авиации флота, а также одно из подразделений радиотехнических войск Балтийского флота.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ России за высокие показатели в боевой подготовке, инициативу и профессионализм, проявленные в ходе проведения состязаний, поощрил более 10 офицеров флота.

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