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29.11.2020 (14:35)

В армейском корпусе Черноморского флота завершился месячник «За здоровый образ жизни»

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Республики Крым, завершился месячник «За здоровый образ жизни».

В течение месяца с военнослужащими всех категорий были проведены информационно-воспитательные мероприятия, индивидуально-профилактические беседы и индивидуальные психологическо-педагогические тренинги, а также инструкторско-методические занятия с командирами подразделений о вреде курения, алкоголя и запрета употребления наркотических веществ.

Также в рамках месячника, направленного на укрепление здоровья личного состава, военнослужащие участвовали во всех спортивным мероприятиях, организованных отделом по физической подготовке и спорту армейского корпуса ЧФ.

Проведение месячника «За здоровый образ жизни» было направлено на пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, а также на воспитание культуры здоровья и спорта.

Все мероприятия в рамках месячника были организованы с соблюдением противоэпидемических мер, установленных в регионе.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Спорт
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