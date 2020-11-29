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29.11.2020 (14:06)

Военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили матерей в их международный праздник, подарив свыше 1,5 тыс. букетов

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили матерей в их международный праздник в Москве и Московской области.

Свыше 1,5 тыс. букетов было подарено военнослужащими объединения, которые в своих словах старались подчеркнуть важность слова «мама», и как редко мы им говорим добрые и теплые слова.

Также военнослужащие, проходящие службу по призыву в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, подписали более 3 тыс. поздравительных открыток и отправили их по адресам проживания своих родителей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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