29.11.2020 (14:06)
Военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили матерей в их международный праздник, подарив свыше 1,5 тыс. букетов
Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили матерей в их международный праздник в Москве и Московской области.
Свыше 1,5 тыс. букетов было подарено военнослужащими объединения, которые в своих словах старались подчеркнуть важность слова «мама», и как редко мы им говорим добрые и теплые слова.
Также военнослужащие, проходящие службу по призыву в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, подписали более 3 тыс. поздравительных открыток и отправили их по адресам проживания своих родителей.
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО в Ленинградской области поздравили с наступающим Днем матери многодетную семью сослуживца
В Подмосковье прошло занятие с механиками-водителями бронетехники времён Великой Отечественной войны
На полигонах гвардейской танковой армии ЗВО завершена санитарная обработка объектов перед зимним учебным периодом
Метки: