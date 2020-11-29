29.11.2020 (14:39)

В День матери свыше 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО вышли на связь с родным домом

Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа в международный День матери отправили своим самым главным и дорогим в жизни женщинам поздравительные открытки, а также связались с родным домом.

В ходе акции военнослужащие, проходящие службу по призыву, подписали более 2 тыс. поздравительных открыток и отправили их по адресам проживания родителей.

В День матери в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии прошли онлайн мероприятия, в которых приняли участие военнослужащие и члены их семей.

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