29.11.2020 (14:06)

Военнослужащие Северного флота приняли участие в географическом диктанте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Северного флота приняли участие в географическом диктанте

Сегодня более 4000 военнослужащих Северного флота приняли участие в международной ежегодной просветительской акции Географический диктант. На флоте было организовано 49 площадок в воинских частях и на надводных кораблях.

Самой северной точкой стал архипелаг Новая Земля, где дислоцированы части противовоздушной обороны.

Главная площадка была расположена в Североморске на борту флагмана Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», откуда была налажена прямая видеосвязь с Национальным центром управления обороной в Москве. Вместе с экипажем корабля все задания диктанта выполнил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Перед началом акции командующий флотом приветствовал её участников, отметив роль воинов-североморцев, специалистов-гидрографов Северного флота, сотрудников «Русского географического общества» и национального парка «Русская Арктика» в изучении Российской Арктики – единственной области планеты Земля, где ежегодно происходит образование новых географических объектов.

В Географическом диктанте приняли участие воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы из Гаджиева и Северодвинска, моряки тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», музыканты военного оркестра Северного флота.

Офицеры органов военного управления написали диктант в штабе Северного флота под руководством заместителя командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина.

Все помещения для написания диктанта были предварительно продезинфицированы. Участники акции соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

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