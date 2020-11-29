29.11.2020 (14:07)

Курсанты Военного университета Минобороны написали «Географический диктант-2020»

В этом году на базе Военного университета было развёрнуто несколько площадок международной просветительской акции «Географический диктант-2020». Участие в диктанте принял заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«В этом году университетом зарегистрированы три официальные площадки. В уникальном мероприятии на площадках ВУЗа, а также в онлайн-режиме принимают участие свыше 2200 преподавателей, научных сотрудников, слушателей, адъюнктов, докторантов и членов их семей, курсантов и юнармейцев» – отметил замглавы военного ведомства.

Сегодня в Военном университете Минобороны России особое внимание расширению географических знаний курсантов. Учёные университета выступили с инициативой и провели большую работу по созданию мультимедийного проекта «Русские географы на службе Отечеству», который рассказывает о военных географах, их заслугах по исследованию нашей страны.

«География стала инструментом сохранения исторической памяти, повышения культурного уровня россиян. Уверен, что географическая грамотность - это необходимое условие развития патриотического самосознания офицера. А для будущего военно-политического работника - это неотъемлемое профессиональное качество. Напомню, что Министерством науки и высшего образования утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «военно-политическая работа», в котором выделена отдельная дисциплина «Политическая география и регионоведение» – сказал Андрей Картаполов.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали на 210 площадках в России.

С 2017 года Диктант стал международным – свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. Всего за 5 лет участниками Диктанта стали более 1 млн. 300 человек.

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