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29.11.2020 (14:01)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в написании «Географического диктанта»

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в третий раз приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Площадки для проведения диктанта были развернуты на базе средних общеобразовательных школ №4 и №6 Министерства бороны РФ в Душанбе и Бохтаре. Участникам акции было предложено ответить на 30 вопросов в виде тестирования за 45 минут.

В написании географического диктанта, помимо военнослужащих, приняли участие учащиеся и преподавательский состав школ, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.

Все помещения для написания диктанта были продезинфицированы, а участники находились на безопасной социальной дистанции обязательно с соблюдением масочного режима.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Русское географическое общество , Географический диктант
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