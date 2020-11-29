29.11.2020 (13:46)

Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии и юнармейцы написали «Географический диктант»

На площадке Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» курсанты и юнармейцы ответили на 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности.

Первая часть, состоящая из 10 вопросов базового уровня или «географический ликбез», была составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть вместила в себя 30 вопросов и потребовала от участников применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Кроме военнослужащих и подшефных юнармейских отрядов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС участие в «Географическом диктанте» смогли принять офицеры других воинских частей входящих в авиационный гарнизон «Шагол». Для этого в конференц-зале филиала Военно-воздушной академии были организованы дополнительные места. Свои знания географии и истории смогли проверить и военнослужащие по призыву Учебной авиационной базы.

«В учебной программе нашего вуза нет географии. Но мы обучаем будущих штурманов и офицеров боевого управления, это специалисты, которые постоянно работают с картами и умеют быстро ориентироваться на местности. К тому же мы воспитываем разносторонне развитых молодых людей, хорошо знающих историю. Поэтому я уверен, что военнослужащие филиала покажут хорошие результаты по итогам написания «Географического диктанта», - рассказал начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» генерал-майор Игорь Шведов.

Курсанты, офицеры и юнармейские отряды Челябинского филиала Военно-воздушной академии регулярно показывают свои знания в различных областях, а также по истории России и её государственном устройстве. Кроме «Географического диктанта» филиал ВУНЦ ВВС проводит на своей площадке Правовой диктант и Военно-исторический диктант. Курсанты авиационного вуза регулярно участвуют во многих викторинах и олимпиадах, проводимых Министерством обороны Российской Федерации.

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