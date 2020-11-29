29.11.2020 (13:37)

Военная академия РХБ защиты приняла участие в международной просветительской акции «Географический диктант – 2020»

29 ноября в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты прошла международная просветительская акция «Географический диктант» в целях популяризации географических знаний и повышения интереса военнослужащих к географии.

Перед началом «Географического диктанта» с напутственным словом выступил статс-секретарь-заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков. В своем видеообращении Николай Панков поприветствовал всех участников акции и пожелал не терять интерес к географии своей родины.

В диктанте приняли участие начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов, командование академии, профессорско-преподавательский состав, курсанты, в том числе курсанты иностранных государств, и слушатели академии. В общей сложности в акции участвовало более 900 военнослужащих академии, которые продемонстрировали высокие знания в области географии и проверили эрудицию, отвечая на видеовопросы: о расположении городов; рек; о полезных ископаемых; климатических зонах и об известных географических деятелях. В этом году провести «Географический Диктант» представилась возможность телеведущей, общественному деятелю Арине Шараповой, а вопросы озвучивали такие известные люди как Николай Расторгуев, Антон Зайцев и Агния Дитковските.

Перед началом акции все желающие ознакомились с выставкой «Русское географическое общество», где была представлена история создания Русского Географического Общества, а так же интересные исторические факты России, в том числе Костромской области.

По завершении акции военнослужащие академии выразили заинтересованность в более глубоком изучении географических знаний. Наибольший интерес у курсантов вызвали вопросы, связанные с историческими фактами Русского географического общества.

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