29.11.2020 (12:39)

Более 12 тысяч военнослужащих и гражданских служащих в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск напишут «Географический диктант-2020»

Более 12 тысяч военнослужащих, членов семей, гражданских служащих в соединениях и воинских частях, образовательных учреждениях Воздушно-десантных войск примут участие в международной просветительской акции «Географический диктант-2020».

На территории воинских частей, учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, учебных заведениях в Рязани, Ульяновске, Туле и Омске организовано 25 площадок для проведения мероприятия.

Представители командования Воздушно-десантных войск примут участие в просветительской акции в Рязанском гвардейском воздушно-десантном командном училище имени генерала-армии В.Ф. Маргелова и Тульском суворовском военном училище.

По уже сложившейся традиции, кроме военнослужащих в просветительской акции примут участие ветераны Воздушно-десантных войск, актив военно-патриотических организаций, студенты и школьники.

Международная просветительская акция РГО «Географический диктант» проходит 29 ноября 2020 года в шестой раз. Диктант будет проводиться как очно – на специально организованных площадках, так и в интернете. Формат проведения зависит от региона и введенных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. С 2017 года Диктант стал международным – свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. Всего за 5 лет участниками Диктанта стали более 1 млн. 300 человек.

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