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29.11.2020 (12:33)

Более 23 тыс. военнослужащих приняли участие в «Географическом диктанте» в ЦВО

Более 23 тыс. военнослужащих, сотрудников соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела военного образования ЦВО Андрей Шестаков.

«Всего в «Географическом диктанте» приняли участие почти 23 тысячи с половиной человек, из которых более 12 тыс. – в режиме онлайн. Особый интерес диктант вызвал у детей военнослужащих российских военных баз в Таджикистане и Киргизии», - заявил А. Шестаков.

«Проведении акции позволило получить каждому участнику независимую оценку его познаний в области географии. Уверен, что такие мероприятия способствуют повышению интереса граждан к изучению географии собственной страны», - добавил он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что «Географический диктант» проводился на 202 площадках при строгом соблюдении санитарно-эпидемических требований 

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Русское географическое общество , Географический диктант , Центральный военный округ
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