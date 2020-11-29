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29.11.2020 (12:25)

В Москве состоялся Международный эндоскопический видеофорум

В Москве состоялся Международный эндоскопический видеофорум, в котором приняли участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты по вопросам диагностической и лечебной эндоскопии пищеварительного тракта.

Начальник эндоскопического отделения ГВКГ им. Н.Н.Бурденко кандидат медицинских наук Артемкин Эдуард Николаевич и его коллеги представили доклад, посвященный современным методам диагностики и лечения злокачественных образований желчных протоков, который был высоко оценен экспертами. Использованный авторами метод лечения был впервые внедрен в клиническую практику в Российской Федерации.

В рамках форума была проведена Всероссийская олимпиада по эндоскопии, где первое место заняла демонстрация клинического случая успешного лечения пациента с субтотальной несостоятельностью пищеводно-желудочного анастомоза, который представили сотрудники эндоскопического отделения госпиталя. Ведущими экспертами был отмечен высокий уровень подготовки специалистов, их большой научный потенциал, оригинальность подходов в лечении послеоперационных осложнений с использованием самой современной эндоскопической аппаратуры и инструментария.

В настоящее время в эндоскопическом отделении госпиталя внедрены в клиническую практику самые высокотехнологичные эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева. Результаты такой успешной работы отражены в многочисленных публикациях научных статей и участия в российских и международных научных конференциях по вопросам эндоскопии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Наука
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