29.11.2020 (12:16)

Чемпионат по хоккею с шайбой прошел в уральской танковой дивизии ЦВО

В уральской танковой дивизии Центрального военного округа прошел чемпионат по хоккею с шайбой.

В чемпионате, который проходил на ледовой арене имени Валерия Харламова, участвовало 10 любительских военных команд, в состав которых входили офицеры и военнослужащие по контракту.

В финальной игре в овертайме победу одержала команда управления соединения. Серебряным призером стала команда 400-го самоходного артиллерийского полка.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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