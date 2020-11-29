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29.11.2020 (12:07)

С начала осеннего призыва в войска ЮВО отправлено около 12 тыс. человек

За два месяца осеннего призыва 2020 года со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ, расположенных в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО), в войска отправлено около 12 тыс. человек. Свыше 30% призывников уже имеют водительские права категории «С».

В воинских частях округа для желающих освоить данную профессию проводится подготовка новобранцев по программе водителей категории «С». Около тысячи военнослужащих молодого пополнения уже приступили к практическим занятиям.

В целях реализации этой задачи командиры соединений и воинских частей ЮВО организовали тесное взаимодействие с региональными отделениями ДОСААФ.

Решение о направлении каждого кандидата в воинские части видов Вооруженных Сил и родов войск принимается председателем призывной комиссии на основе результатов медицинской комиссии, данных профессионально-психологического отбора, уровня образования и специальной подготовки.

В проведении осеннего призыва на территории ЮВО активно принимают участие представители общественных и ветеранских организаций, в том числе родительского комитета и краевого комитета солдатских матерей.

Отдел информационного обеспечения (г. Ростов-на-Дону) пресс-службы Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
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