29.11.2020 (12:01)

В Дагестане военнослужащие Каспийской флотилии написали Географический диктант

В Республике Дагестан военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в написании Географического диктанта в рамках масштабной международной просветительской акции, проводимой Русским географическим обществом.

Более 100 офицеров, мичманов и около 300 моряков надводных кораблей КФл провели проверку своих знаний по географии. Акция проводилась на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также в кают-компаниях ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблях «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала» и «Астрахань». Диктант состоял из двух частей, различающиеся по степени сложности. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) требует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. На каждый вопрос отводилось от одной до трех минут. Время выполнения задания и вопросы демонстрировались на экране в виде слайдов с текстом и иллюстрациями. Общая продолжительность диктанта составила 45 минут.

Всего в воинских частях и соединениях КФл, для написания географического диктанта было организовано более 20 площадок. Сам диктант написали более 1,5 тысяч человек, в частности, офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые контрактной службы. Гражданский персонал флотилии, члены семей офицеров, представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» также проверили свои знания в области географии.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В 2017 году акция стала международной. В прошлом году диктант написали более чем в 100 странах мира, а за пять лет в проекте приняли участие более миллиона человек.

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