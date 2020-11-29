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29.11.2020 (11:50)

Десантники из Приморья приняли участие в просветительской акции «Географический диктант»

Личный состав Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения под руководством временно исполняющего обязанности командира гвардии подполковника Романа Иванова приняли участие в просветительской акции «Географический диктант».

Площадка для написания географического диктанта было организованна в клубе войсковой части.

Специально для участников диктанта Русское географическое общество подготовило видео вопросы от известных людей.

Участники акции отвечали на вопросы о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, зоны обитания редких животных, горных вершинах России и многие другие.

Всего в акции приняли участие свыше 600 человек: офицеры, прапорщики и сержанты, военнослужащие по призыву, а также гражданский персонал соединения.

Международная просветительская акция РГО «Географический диктант» проходит 29 ноября 2020 года в шестой раз. Диктант будет проводиться как очно – на специально организованных площадках, так и в интернете. Формат проведения зависит от региона и введенных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Географический диктант , Русское географическое общество
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