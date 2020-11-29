29.11.2020 (11:31)

Более 14,5 тыс. военнослужащих ЗВО участвуют в написании Географического диктанта

Сегодня более 14,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, членов их семей и гражданского персонала соединений и воинских частей участвуют в международной просветительской акции «Географический диктант».

«В соединениях и воинских частях в 26 субъектах страны развёрнуто свыше 150 площадок, на которые сегодня прибыли более 14,5 тысяч военнослужащих», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, который также ответил на вопросы диктанта в ходе акции в военно-исторической библиотеки Главного штаба в Санкт-Петербурге.

В числе участников диктанта воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Петрозаводского Президентского кадетского училища, военнослужащие Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Площадки оборудованы в частях, на боевых кораблях, в том числе на борту крейсера «Аврора».

Мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемиологических требований, все помещения продезинфицированы, участники диктанта обеспечены масками.

Военнослужащие Западного военного округа являются постоянными участниками Географического диктанта и других проектов Русского географического общества. Так, например, 8 июня 2020 года океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило очередную кругосветную экспедицию.

В ходе ежегодной совместной экспедиции «Гогланд» военнослужащие ЗВО и специалисты РГО проводят исследование 14 внешних островов Финского залива, изучая особенности биологии, геологии, географии, истории и археологии. Также военнослужащие оказывают помощи в изучении дна акватории Финского залива в ходе поиска затонувших кораблей.

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