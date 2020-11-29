29.11.2020 (11:26)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике

Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Северо-Восточной Атлантики.

Продолжительность полета составила около 12 часов.

За это время самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров.

В назначенном районе Северо-Восточной Атлантики экипажи дальних противолодочных самолетов Северного флота отработали взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и совместно выполнили ряд задач по поиску подводных лодок.

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Полеты самолетов противолодочной авиации проводятся по планам боевой подготовки экипажей самолетов Ту-142 на 2020 год. В конце прошлой недели противолодочная авиация Северного флота осуществила 12-часовое патрулирование в Арктике над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Помимо патрулирования, летчики вели разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути.

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