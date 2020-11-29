Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.11.2020 (11:26)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике

Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Северо-Восточной Атлантики.

Продолжительность полета составила около 12 часов.

За это время самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров.

В назначенном районе Северо-Восточной Атлантики экипажи дальних противолодочных самолетов Северного флота отработали взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и совместно выполнили ряд задач по поиску подводных лодок.

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Полеты самолетов противолодочной авиации проводятся по планам боевой подготовки экипажей самолетов Ту-142 на 2020 год. В конце прошлой недели противолодочная авиация Северного флота осуществила 12-часовое патрулирование в Арктике над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Помимо патрулирования, летчики вели разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов» прибыли в Североморск
Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих и ветеранов с 315-й годовщиной морской пехоты ВМФ России
Печенгские мотострелки Северного флота приступили к тренировкам на «тропе разведчика»
Военнослужащие Северного флота в полтора раза увеличили количество положительных оценок по физической подготовке

Метки:
Северный флот , Морская авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false