29.11.2020 (11:21)

Военнослужащие ЗВО в Ленинградской области поздравили с наступающим Днем матери многодетную семью сослуживца

В преддверии Международного дня матери военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поздравили праздничным концертом многодетную семью сослуживца.

Оркестр гвардейского соединения исполнил для Надежды Чадаевой – матери пятерых детей – попурри из музыкальных композиций, посвященных женской красоте и детству. В завершении выступления супруг старший лейтенант Максим Чадаев вручил Надежде букет цветов и поздравил ее с праздником.

«Возвращение мужа домой всегда радует меня и детей. Риск и опасность, с которыми сталкивается муж на военной службе безусловно вызывают гордость. Особенно приятно получить такой необычный подарок от сослуживцев Максима» - отметила супруга военнослужащего.

Максим Чадаев проходит службу в инженерно-саперном подразделении артиллерийской бригады. Ежедневно Максим и его подчиненные выполняют задачи по инженерной разведке и разминированию неразорвавшихся артснарядов и взрывоопасных предметов на территории региона. В семье военнослужащего пятеро детей. Самому младшему – Антону, недавно исполнилось 2 года.

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие соединения участвовали в боях по овладению городом Нейссе, Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1470 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, из них 10 получили звание Героев Советского Союза.

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