29.11.2020 (11:08)

Военнослужащие из Сибири отправили матерям более 2 тыс. поздравлений с Днем матери

Военнослужащие 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отправили более 2 тыс. поздравительных открыток ко Дню матери.

В рамках всероссийской социальной акции, приуроченной ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!» военнослужащие, проходящие службу по призыву, подписали более 2 тыс. поздравительных открыток и отправили их по адресам проживания родителей.

В этом году в связи с утвержденными на территории РФ санитарно-эпидемиологическими требованиями, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия с участием членов семей военнослужащих отменены.

Однако солдаты и сержанты смогли поздравить своих родных посредством применения программ интернет-телефонии в специально оборудованных для этого в соединениях и подразделениях 41 ОА ЦВО конференц-залах.

Всероссийский День Матери отмечается в стране в последнее воскресенье ноября на протяжении более 20 лет.

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