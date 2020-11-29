29.11.2020 (10:58)
Более 5 тыс. человек приняли участие в акции «Географический диктант» в Сибири
Более 5 тыс. военнослужащих, сотрудников соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант», которая состоялась сегодня.
«Географический диктант» прошел на 13 площадках с соблюдением санитарно-эпидемических требований по нераспространению коронавирусной инфекции.
Военнослужащим, принявшим участие в акции, предоставлена возможность получить независимую оценку своих знаний в области географии.
41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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