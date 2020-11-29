29.11.2020 (10:49)

Военнослужащие хабаровского соединения 12 Главного управления Минобороны России одними из первых написали «Географический диктант»

На двух площадках хабаровского соединения 12 Главного управления Минобороны России состоялась Международная просветительская акция «Географический диктант». В акции приняли участие военнослужащие по контракту, команда победителей международного конкурса «Аварийный район» (АрМИ-2020), члены семей военнослужащих, юнармейцы отряда «Исток».

Перед участниками Диктанта выступил победитель Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации «Катюша», участник телепроекта «Новая Звезда» Николай Петров.

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