29.11.2020 (10:42)

Новобранцы спортивной роты ЦСКА в Самаре приняли Военную присягу

В военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона прошла торжественная церемония приведения к военной присяге рядовых спортивной роты ЦСКА, г. Самара.

На верность Отечеству присягнули 38 новобранцев - членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для прохождения службы в самарской спортивной роте ЦСКА. Ребята приехали в Самару из разных городов Центрального военного округа. Все они уже состоявшиеся спортсмены, известные фигуры в мире российского спорта. Среди призывников представители 15 олимпийских видов спорта, включая бокс, велосипедный спорт, вольная борьба, гребля, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, дзюдо, каратэ, самбо, современное пятиборье, спортивная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба и теннис. В составе спортроты один Мастер спорта международного класса, 23 Мастера спорта и 14 кандидатов в мастера спорта.

За время службы рядовые пройдут «курс молодого бойца» - 160 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы.

«Спортивные роты ЦСКА – это высшая школа армейского спорта, которая позволяет спортсмену проходить воинскую службу без отрыва от тренировочного процесса, - сказал начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. - Служба в спортроте – это почетная миссия для наших атлетов и одновременно колоссальная ответственность! За вами – спортивная честь страны, ее престиж и мощь на мировой арене. Желаю нашим рядовым достойно пройти службу, приумножить собственные достижения и пополнить медальную копилку российских сборных. Только побед и новых рекордов!».

Впереди у армейцев неделя занятий по программе боевой подготовки с последующей сдачей зачетов. Все это время рядовые будут находятся в изолированных условиях – в казарме и на приказарменной территории. Затем 7 декабря планируется отправка спортроты ЦСКА, г. Самара в Москву, в Центр подготовки сборных команд РФ.

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