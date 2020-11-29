29.11.2020 (09:48)

Новобранцами московских спортивных рот ЦСКА стали 84 спортсмена

Накануне в пунктах постоянной дислокации 5 спортивных рот армейского Клуба – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе – прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА.

В спортивные роты ЦСКА, дислоцируемые в г. Балашиха и дер. Ватутинки Московской области, призваны 44 и 40 спортсменов соответственно. Среди новобранцев, представляющих 31 вид спорта, 3 Мастера спорта международного класса, 40 Мастеров спорта, 40 кандидатов в мастера спорта и 1 спортсмен, имеющий 1 разряд.

На службу в осеннем призыве в московские спортивные роты ЦСКА прибыли Мастера спорта международного класса – велосипедист Павел Ростов, борец вольного стиля Артур Бадтиев и фехтовальщик Григорий Семенюк и др.

«Сегодня ответственный и торжественный момент в Вашей жизни. Вы присягаете на верность своей Родине, - сказал в своём напутственном слове начальник ЦСКА полковник Артем Громов выступая перед новобранцами в городе Балашиха (Московская область). - Военная служба по призыву всегда являлась для молодых людей испытанием и проверкой на прочность. Вам выпала уникальная возможность проходить службу в рядах прославленного Центрального спортивного клуба Армии. Перед вами стоит ответственная задача тренироваться и защищать честь страны мировых спортивных площадках.

Сегодня 200 спортсменов - членов и кандидатов в сборные команды России по 31 виду спорта приняли присягу и вступили в ряды спортивных рот ЦСКА. Это честь гордость носить имя спортсменов-армейцев. Поздравляю вас с принятием военной присяги!».

На сборных пунктах призывники прошли обязательные тест-анализы на Covid-19 и на наличие в организме запрещенных наркотических веществ.

Накануне присяги новобранцы проходят инструктажи по требованию безопасности, начальную военную подготовку, включающую строевую и военно-политическую подготовку, а также изучают тактико-технические характеристики вооружения и военной техники российской армии и общевоинские уставы.

Служба в спортивных ротах – уникальная возможность отдать долг Родине, не прерывая тренировочного процесса. Принимая присягу, новобранцы возьмут на себя обязательства исполнить свой конституционный и гражданский долг, а также продолжить традиции армейского спорта высших достижений.

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