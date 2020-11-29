29.11.2020 (09:38)

Ряды спортивной роты ЦСКА в Санкт-Петербурге пополнили представители 24 видов спорта

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония приведения к присяге новобранцев, призванных на службу в спортивную роту филиала Центрального спортивного клуба Армии.

В ряды спортивной роты ЦСКА Северной столицы вступили 44 спортсмена. Они будут представлять на спортивных аренах Россию и армейский Клуб в 24 видах спорта: гребля на байдарках и каноэ, скалолазание, фигурное катание, карате, велосипедный спорт, триатлон, тхэквондо, плавание, конькобежный спорт, гребной спорт, лыжное двоеборье, вольная борьба, самбо, прыжки на лыжах с трамплина, бокс, пулевая стрельба, керлинг, сноуборд, волейбол, горнолыжный спорт, фехтование, биатлон, дзюдо, гребля на каноэ.

Военную присягу на верность Отечеству приняли 3 Мастера спорта международного класса:

В торжественной церемонии принял участие начальник филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Михаил Юрьевич Соколов. В своем обращении он поздравил новобранцев, пожелав хорошей службы, спортивных побед и достойных выступлений на соревнованиях разного уровня:

«От всех души поздравляю Вас с важнейшим событием – принятием Военной присяги! Достойно защищайте честь нашей Родины на соревнованиях международного, Всероссийского и регионального уровней. Желаю спортивных побед и удачи. Хорошей службы!».

С ответным словом от новобранцев выступил Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион России и призер Кубка Сальникова Максим Фофанов. Он отметил, что для спортсменов честь нести службу в рядах армейского Клуба, а тыл его спортивных традиций будет дополнительной мотивацией для завоевания наград на мировых и российских турнирах.

В период с 24 ноября по 6 декабря новое поколение армейцев Санкт-Петербургской спортивной роты ЦСКА проходят курс молодого бойца, в рамках которого изучают положения общевоинских уставов, основы безопасности военной службы, а также обращения с огнестрельным оружием.

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