29.11.2020 (09:34)

В Севастополе прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА

На территории войсковой части 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь. Всего к военной присяге были приведены 38 спортсменов, членов сборных команд России по 18 видам спорта, отобранных для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии.

В торжественной церемонии приняли участие начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков и помощник командующего Черноморского флота по физической подготовке капитан 1 ранга Олег Хоменко.

Воинскую клятву произнесли 38 спортсменов, членов сборных команд России по 18 видам спорта, отобранные для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии.

В их числе Мастер спорта международного класса (прыжки на батуте), чемпион мира 2019 года, победитель Первенства мира 2014 года, победитель чемпионата и Кубка России Александр Лисицын, Мастер спорта международного класса по прыжам на батуте, победитель и призёр Первенств мира и Европы, многократный победитель международных и Всероссийских турниров Егор Глушенко, Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель и призёр международных соревнований, двукратный победитель чемпионата России Дмитрий Джиоев.

По завершении церемонии приведения к Военной присяге к армейцам-новобранцам обратился с напутственным словом начальник филиала ЦСКА, г. Севастополь Олег Чесноков:

«В жизни каждого мужчины это очень серьезный день, который запоминается на всю жизнь, мужчины прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие из вас уже добились успехов в спорте, но всем вам выпала честь прослужить год под знаменами легендарного Центрального спортивного клуба Армии».

Помощник командующего ЧФ по физической подготовке капитан 1 ранга Олег Хоменко от имени командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова поздравил новобранцев спортивной роты: «У вас будет еще очень много медалей в вашей спортивной карьере, но присяга дается один раз в жизни. Вы теперь будете защищать не просто честь страны, но и Вооруженные Силы России. Вы должны помнить, что теперь вы тоже выполняете боевые задачи, как другие военнослужащие. Выходя на ринг, помост, татами, сектор стадиона вы защищаете Родину. И я желаю вам, чтобы службу вы пронесли с честью и достоинством».

Всего спортивную роту пополнили 3 Мастера спорта международного класса, 17 Мастеров спорта и 18 кандидатов в Мастера спорта России по 18 видам спорта: велосипедный спорт, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, гребной спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, парусный спорт, пулевая стрельба, прыжки на батуте, самбо, современное пятиборье, стрельба из лука, тяжелая атлетика, тхэквондо, фехтование и теннис.

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