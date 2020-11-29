29.11.2020 (09:16)

Военнослужащие в Бурятии приняли участие в международной акции «Гео-графический диктант»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

В начале мероприятия всем участникам продемонстрировали видеоролик о Русском географическом обществе и его деятельности. Затем участникам было предложено ответить на 12 вопросов разминки.

После этого участникам вручили бланки с вопросами и они приступили к написанию самого географического диктанта.

Всего в общевойсковом объединении было создано 10 площадок, в том числе в поселке Сосновый Бор, поселке Онохой, ст. Дивизионная и городе Кяхта.

В общей сложности в написании географического диктанта приняло участие более 3 тысяч военнослужащих объединения.

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