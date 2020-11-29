Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.11.2020 (09:14)

В Бурятии военнослужащие ВВО провели урок мужества по видеосвязи

Командование соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провело урок мужества для юнармейцев по видеосвязи.

Урок мужества прошел в рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В ходе лекции командный состав соединения рассказал юнармейцам о итогах Будапештской операции 26 ноября 1944 года в ходе Великой Отечественной войны.

После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Апатин-Капошварская операция, по итогам которой к исходу 26 ноября был расширен плацдарм до 50 километров по фронту и 14—17 километров в глубину и позволило нашим войскам с боями занять более 50 населённых пунктов.  

Кроме того, российские военнослужащие рассказали ребятам о современной военной службе по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false