29.11.2020 (09:12)

Сотрудники ВАИ ВВО в Забайкалье провели акцию «Внимание! Дети!»

Инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) провели масштабную акцию «Внимание дети!» в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.

В ходе мероприятия проведены теоретические и практические занятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения с участием военнослужащих – водителей служебного и личного автотранспорта, и исключение случаев травматизма детей и подростков на дорогах.

Со всеми категориями военнослужащих были проведены занятия, на которых особое внимание обращалось на соблюдение правил дорожного движения и мер безопасности при управлении транспортными средствами в населенных пунктах, вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Участие в проведении акции приняли свыше 2 тыс. военнослужащих.

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