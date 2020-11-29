29.11.2020 (08:33)

«Географический диктант» написали военнослужащие Восточного военного округа

В ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант» прияло участие свыше 24-х тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и членов их семей, гражданского персонала и участников движения «Юнармия».

На территориях воинских частей и организаций Восточного военного округа были развернуты порядка 240 площадок для написания Диктанта. Главная площадка была развернута в городе Хабаровск, в штабе Восточного военного округа. Географический диктант здесь написали командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, начальник штаба округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а также генералы и офицеры управления Восточного военного округа.

«В этом году диктант проводится под эгидой объявленного Президентом Российской Федерации Главнокомандующим Вооруженными Силами «Года памяти и славы», целью которого является сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа – как нравственного стержня объединяющего разные поколения и слои общества» - отметил генерал-полковник Геннадий Жидко.

Площадки также были развернуты в г. Владивостоке на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов» и корвете «Громкий», на о. Итуруп в авиационной комендатуре п. Буревестник, а также в соединениях и воинских частях по всему Восточному военному округу.

Участникам акции было предложено ответить на 30 вопросов о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, районах обитания животных, горных вершинах России и на многие другие. Написание Диктанта на всех площадках организовывалось с учетом мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

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