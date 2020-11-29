29.11.2020 (08:10)

Около 10 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в Географическом диктанте РГО

Сегодня на Тихоокеанском флоте около 10 тысяч моряков и членов семей военнослужащих приняли участие в Географическом диктанте, который проводится Русским географическим обществом.

Среди первых диктант написали военнослужащие отдаленных подразделений Войск и сил на Северо-востоке России. Всего же на кораблях и в воинских частях действовала 21 площадка для проведения этой международной просветительской акции.

В частности, проверить свои знания по географии можно было в Доме офицеров флота во Владивостоке, в штабе Тихоокеанского флота, на корвете «Громкий», в управлении Приморской флотилии разнородных сил, на подводных силах ТОФ. Еще одна площадка функционировала на борту крупнейшего корабля ТОФ - корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов», который сейчас решает задачи в море. Все работы будут переведены в электронный вид и отправлены для проверки в Русское географическое общество.

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