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29.11.2020 (08:08)

Экипаж атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота отработал действия по борьбе за живучесть

На Камчатке экипаж атомного подводного крейсера «Томск» Подводных сил Тихоокеанского флота провел тренировку по борьбе за живучесть.

Тренировка моряков проходила на тренажерах Учебного центра Подводных сил ТОФ. На учебных местах военные моряки оттачивали действия аварийных партий по устранению поступления забортной воды, а также отрабатывали порядок эвакуации экипажа подводного крейсера и посадку на спасательные плоты.

Учебно-тренировочный комплекс Подводных сил ТОФ предназначен для практической подготовки экипажей кораблей и подводных лодок к действиям по борьбе за живучесть в аварийных ситуациях.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Подводные силы
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