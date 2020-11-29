29.11.2020 (07:00)

Тульские десантники приняли участие в открытии центра военно-патриотического воспитания школьников «Парк-Авангард»

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколения, в духе верности воинскому долгу и делу защиты Отечества, Правительством Тульской области, представителями Минобороны России, командованием Тульского соединения воздушно-десантных войск и администрацией Алексинского района Тульской области проведено открытие детско-юношеского комплекса «Парк-Авангард Тула».

На территории парка военнослужащими Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения были развернуты 7 учебных точек, на которых военнослужащие соединения и представители военно-спортивных клубов провели занятия и мастер-классы с допризывной молодежью, детьми и учащимися школ.

На учебных точках были проведены занятия по огневой, тактической, физической, строевой, медицинской подготовке и различным военно-прикладным дисциплинам.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 детей из различных школ, которые не только с удовольствием провели время, но и соревнуясь между собой ознакомились с вооружением Воздушно-десантных войск, показали отличную физическую форму, потренировались в выполнении строевых приемов.

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