29.11.2020 (03:30)

В соединении дальней авиации прошли сборы с начальниками радиоэлектронной борьбы

В режиме онлайн конференции прошли сборы начальников радиоэлектронной борьбы Энгельсского соединения дальней авиации.

Основной целью мероприятия являлась проведение комплексных инструкторско-методических занятия с использованием фото и видеоматериалов.

Особое внимание уделялось изучению требований руководящих документов по эксплуатации и техническому обслуживанию вооружения и военной техники, отработке нормативов по специальной подготовке.

Так же в ходе занятий военнослужащие обменялись накопленным опытом и подходами к организации работы специалистов службы РЭБ.

Каждый участник сборов сдал контрольные упражнения для определения профессиональной подготовки.

Особенностью данных сборов является то, что для недопущения распространения вирусных инфекций все мероприятия проводятся на территории постоянной дислокации воинских частей соединения, а занятия проходят в формате видеоконференции.

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