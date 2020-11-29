29.11.2020 (02:00)

Экипажи ВТА выполнили полеты в ночное время

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76, Ан-12 и Ан-26 в ночное время.

Летчики отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами.

Также отрабатывались задачи по поддержанию высокого уровня подготовки экипажей при посадке самолета по приборам и повышение навыков у молодого летного состава.

Экипажами были отработаны нештатные ситуации с отказом двигателя и уходом на посадке на второй круг.

Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.

Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

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