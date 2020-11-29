29.11.2020 (01:30)

В соединении дальней авиации завершилась неделя смотра готовности частей к новому учебному году

В авиаполках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошла проверка готовности к новому учебному году.

Специально назначенная комиссия с управления объединения дальней авиации проверила готовность подчиненных авиационных полков и управление соединения под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина.

В ходе проверочных мероприятий была проверена документация, состояние закрепленного вооружения и военной техники, укомплектованность личного состава сем необходимым снаряжением и вещевым имуществом, а также учебно-материальная база подразделений для проведения занятий в новом периоде обучения.

Особое внимание уделялось вопросам, связанных с адаптацией молодого пополнения к военной службе, сохранение здоровья. Также подробно было рассмотрено вопросы социально-бытового обеспечения молодых офицеров, выпускников 2020 года.

В ходе работы, были заслушаны доклады должностных лиц о готовности к выполнению задач в новом периоде обучения.

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