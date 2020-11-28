28.11.2020 (22:42)

Российских военных медиков в Абхазии отметили благодарственными письмами за помощь в борьбе с коронавирусом

Руководство и члены координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии (КСОРС), объединяющего 19 общественных пророссийских организаций наградили весь личный состав госпиталя за помощь в борьбе с коронавирусом.

Благодарственные письма, дипломы и грамоты вручили 101 военному специалисту во главе с начальником многофункционального мобильного госпиталя Абдулмеджида Магомедова.

«Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Абхазии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, проявленные при оказании помощи многонациональному народу Абхазии в борьбе с коронавирусом. Спасибо большое, дорогие наши врачи», - отметил председатель КСОРС Олег Юрченко.

Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 18 октября для оказания медицинской помощи больным COVID-19. На следующий день российские военные развернули в Сухуме на территории тургостиницы "Айтар" мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50 мест.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией

КСОРС образован для защиты прав и интересов русскоязычного населения проживающего на территории Республики Абхазии, эффективного сотрудничества с органами власти Абхазии и России по проведению культурных, образовательных,просветительских и других мероприятий с участием российских соотечественников.

Деятельность КСОРС в Абхазии поддержал российский посол России в Абхазии Алексей Двинянин, отметил, что главной целью российских соотечественников является повышение благосостояния всех людей в Абхазии. Посол России в Абхазии является председателем попечительского совета КСОРС.

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