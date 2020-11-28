28.11.2020 (22:37)

34-ю годовщину со дня создания гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ отметили десантники из Приморья

Личный состав гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 34-й годовщины образования своего соединения.

Торжественный митинг состоялся на плацу бригады под руководством временно исполняющего обязанности командира соединения гвардии подполковника Романа Иванова. Было зачитано поздравление от командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

По сложившейся традиции командованием соединения были вручены погоны с очередными воинскими званиями и грамоты за успехи в боевой подготовке

Торжественные мероприятия продолжились в клубе войсковой части. Наиболее отличившиеся войны-десантники были награждены государственными и ведомственными наградами и знаками отличия.

Далее прошло вручение памятных подарков от почетных гостей из Государственной Думы РФ, Уссурийского городского округа, атамана Приморского казачьего округа и шефа бригады Игоря Доценко, а также представителей СБЕРБАНКА РОССИИ и ГАЗПРОМБАНКА .

Торжественная часть мероприятия закончилась праздничным концертом.

СПРАВОЧНО:

Отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада образовалась в польском городе Бялогарде (Северная группа войск МО СССР) в 1986 году.

В 1989 году бригада была передана в подчинение командующему ВДВ и переформирована в Уссурийскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, но через 6 лет вошла в состав Краснознаменного Дальневосточного военного округа.

В 2013 году воинское соединение снова вернулось в состав ВДВ.



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