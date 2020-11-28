28.11.2020 (21:06)

Корабли Черноморского флота приняли участие в церемонии открытия памятника генералу П.С. Котляревскому в г. Феодосия

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в церемонии открытия памятника генералу от инфантерии П.С. Котляревскому в г. Феодосия под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации (РФ) генерал-полковника Андрея Картаполова и помощника Президента РФ Владимира Мединского.

В рамках мероприятия на внешнем рейде п. Феодосия в линию парадной диспозиции были поставлены 4 корабля Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

В ходе церемонии открытия памятника генералу П.С. Котляревскому для отдания воинских почестей группа боевых кораблей ЧФ произвела салютные залпы из корабельных орудий под Гимн Российской Федерации.

Накануне корабли совершили переход из пунктов базирования на внешний рейд п. Феодосия, где специально для мероприятия были установлены парадные бочки для постановки кораблей в линию.

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