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28.11.2020 (20:59)

На корабле №1 ВМФ России – крейсере «Аврора» открылась выставка, посвященная флагам этого легендарного корабля.

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» начала работу очередная электронная выставка «Флаги крейсера «Аврора».

Электронная выставка представляет собой видеоряд из 29 слайдов, которые рассказывают о всех военно-морских флагах и гюйсах крейсера «Аврора» за 120 лет службы Отечеству.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов дал указание начальникам военно-морских образовательных заведений использовать материалы выставки на электронных носителях в ходе учебного процесса.

«Уникальные материалы этой выставки позволят еще более эффективно проводить военно-патриотическую и профориентационную работу с будущими моряками, основанную на великих исторических традициях нашего Военно-Морского Флота. Корабельный флаг был и всегда будет символом героизма, мужества российских военных моряков. Флаги и гюйсы кораблей ВМФ нашего Отечества очень наглядно иллюстрируют различные эпохи боевой летописи ВМФ», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, подчеркивая значимость выставки на крейсере «Аврора».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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