28.11.2020 (20:55)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в лиге мини футбола

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в чемпионате по мини-футболу «Амолига-2020».

Всего в чемпионате приняли участие 8 команд. По регламенту турнира соперники сыграли между собой по одному матчу по круговой системе, после чего четыре лучшие команды вышли в стадию плэй-офф. В число команд вышедших в плэй-офф вошла и «Красная Звезда» одержав 4 победы в 7 играх.

В полуфинале турнира «Красная Звезда» уступила команде «Вивафарм» и сыграет в матче за 3 место. Это дебютный чемпионат для команды «Красная Звезда» в сильнейшей лиге мини-футбола

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