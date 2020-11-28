Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.11.2020 (19:40)

Более 2400 беженцев вернулись в Степанакерт за текущие сутки

28 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23514 беженцев.

Справочно:
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 28 ноября 2020 г.)
Более 2100 беженцев вернулись в Степанакерт за текущие сутки
Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 27 ноября 2020 г.)
Жители Степанакерта поблагодарили российских миротворцев

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false