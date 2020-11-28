28.11.2020 (19:10)

Российские военнослужащие в Таджикистане примут участие в написании «Географического диктанта»

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в третий раз примут участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Площадки для проведения диктанта развернуты на базе средних общеобразовательных школ №4 и №6 Минобороны РФ в Душанбе и Бохтаре. Участникам акции будет предложено ответить на 30 вопросов в виде тестирования за 45 минут.

К написанию географического диктанта, помимо военнослужащих, будут привлечены учащиеся и преподавательский состав школ, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.

Все помещения для написания диктанта будут продезинфицированы, а участники акции будут находиться на безопасной социальной дистанции обязательно с соблюдением масочного режима.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

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