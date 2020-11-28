28.11.2020 (19:04)

В Балтийске отметили День морской пехоты России

Торжественные мероприятия, посвященные Дню морской пехоты, состоялись в пункте постоянной дислокации соединения морской пехоты Балтийского флота в г. Балтийске.

Торжества начались с церемонии возложения цветов к бюстам морским пехотинцам, удостоенным звания Героя Советского союза и Российской Федерации, в котором приняли участие командующий балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командование части и ветераны. Затем командующий флотом ознакомился с новыми образцами экипировки, оснащения и вооружения соединения морской пехоты.

Затем на плацу бригады состоялся митинг, на котором морских пехотинцев поздравили командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представитель совета ветеранов морской пехоты, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Константин. Слова поздравления и благодарности за безупречное выполнение воинского долга были адресованы ветеранам элитного подразделения и нынешним военнослужащим соединения морской пехоты БФ.

В своем выступлении командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов отметил, что в текущем году морская пехота стала лучшим соединением береговых войск Балтийского флота. По его словам, в ходе выполнения задач морской десантной подготовки морскими пехотинцами Балтийского флота было выполнено более 40 тренировок и учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье, проведено свыше 20 тактических учений различного уровня, около 600 огневых упражнений и боевых стрельб из стрелкового оружия, и вооружения бронетранспортеров, более 5300 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности. Группы морских пехотинцев десантно-штурмового батальона принимали участие во всех учениях и дальних походах боевых кораблей Балтийского флота, в акваториях Атлантического и Индийского океанов, Балтийского, Северного, Красного и Средиземного морей. В общей сложности военнослужащие соединения стали участниками девяти морских походов. Более 70 процентов военнослужащих бригады принимали участие в боевых службах и учениях на незнакомых полигонах, более 50 процентов офицеров имеет опыт выполнения боевых задач. В течение 2020 года военнослужащие соединения морской пехоты продолжат выполнять задачи в операционной зоне флота и за ее пределами в составе экипажей боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Сегодня подразделения морской пехоты, несут боевую службу на корветах «Бойкий» и «Стерегущий» и судах обеспечения флота, находящихся в дальнем походе в Северном море и Атлантике.

Затем командующий Балтийским флотом вручил морским пехотинцам, отличившимся по итогам года государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданном 27 ноября 1705 года. Отдельная бригада морской пехоты береговых войск БФ является единственным гвардейским соединением морской пехоты Военно-Морского Флота России.

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