28.11.2020 (17:28)

В Главном командовании ВМФ созданы 54 площадки для проведения ежегодной просветительской акции «Географический диктант»

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова, для проведения международной просветительской акции «Географический диктант»

в воинских частях и организациях, непосредственно подчинённых главнокомандующему Военно-Морским Флотом, на территории 14 субъектов Российской Федерации, а также в Республиках Беларусь

и Киргизия, зарегистрированы 54 площадки. В акции при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований примут участие более 7 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Особенностью «Географического диктана-2020» станет то, что в нём примут участие члены 39 подшефных Главному командованию ВМФ морских клубов из 19 субъектов Российской Федерации общей численностью более 3 тысяч человек.

Главная площадка образована в читальном зале филиала Центральной военно-морской библиотеки в здании Адмиралтейства. Географический диктант на главной площадке состоится под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Здесь, с учетом недопущения распространения коронавирусной инфекции, примут участие в диктанте адмиралы, офицеры Главного командования Военно-Морского Флота и курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Для проведения Географического диктанта также определены три базовые площадки – в военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге, в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова в Севастополе и в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице