28.11.2020 (17:16)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова провели смотр готовности личного состава к учебному году.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к 2021 учебному году.
На строевом смотре офицеры управления ОГРВ ПРРМ провели смотр документации, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом. Проверена учебно-материальная база подразделений для проведения занятий в полевых условиях.
В ходе строевого смотра были проверены командиры отделений на предмет знания сигналов управления строем с помощью сигнальных флажков.
В завершении строевого смотра военнослужащие ОГРВ ПРРМ прошлись торжественным маршем.
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